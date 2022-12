Balil elav Kaisa Kuusnõmm suurtest seadusemuudatustest: peame austama kohalikku kultuuri ja seaduseid

Kaisa suhtub aga suurtesse seadusemuudatusesse elukohariigis neutraalselt. «Selles suhtes, et ükskõik kuhu reisida, siis me peame austama kohalikku kultuuri ja seaduseid,» ütleb ta.

«Me oleme lääne kultuurist ja see muudatus tekitab palju küsimärke ja saan ka aru, et paljudes pahameelt, aga kui me tahame osa saada sellest kultuurist, siis peame tunnustama kõike sellest,» ütleb Kaisa ja lisab, et samamoodi ootame meie, et siinsed külalised Eesti kultuuri ja tavasid aktsepteeriks. «Meie elu see tõepoolest ei muuda,» tõdeb ta.