KES KELLEGA? ⟩ Selgunud on Eesti Laul 2023 poolfinaalide koosseisud

«Huvi poolfinaalide vastu on olnud suur,» märgib Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula, kelle sõnul lisavad elevust uued toimumiskohad ja kirev artistide seltskond. Kohapeale kaasa elama soovitab ta tulla nii artistide toetuseks kui ka erilise elamuse saamiseks: «Publikul on kohapeal tähtis roll, sest Artiumi kontserdisaal muudetakse lava asetuse abil eriliseks kontserdipaigaks, kus esinejad on ümbritsetud 360 kraadi publikuga.»