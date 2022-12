Liina Kersna õpingutest doktorantuuris: teadustöö on hea võimalus süveneda teemadesse, millega Riigikogus tegelen

«Minu jaoks on teadustöö suurepärane võimalus süveneda teemadesse, millega olen kaheksa aastat Riigikogus tegelenud,» ütles Kersna Elu24-le. Doktoritöö teema on «Õpilaste eneseregulatsiooni toetamine erinevate pedagoogiliste lähenemistega üldhariduskoolides».

«Tahan uurida, kuidas erinevates koolides arendatakse õpilaste oskust end motiveerida, oma õppimist planeerida, eesmärke seada jne. Koroonakriisis nägime, et paljud õpilased jäid hätta kui nad olid sunnitud võtma suuremat vastutust oma õppimise eest. Loodan, et minu töö tulemusena saavad õpetajad tõhusa metoodilise tööriistakasti, kuidas toetada õpilaste eneseregulatsiooni oskusi,» selgitab Kersna. «Õpilased, kelle eneseregulatsiooni oskused on paremad, õpivad paremini, neil on uuringute järgi ka paremad suhted ja isegi tervis,» avaldab parlamendiliige.

«Doktorantuuris on suur roll iseseisval õppimisel ja seda on võimalik teha ka Riigikogu töö kõrvalt,» ütleb Kersna.

Doktoriõpe on Kersna jaoks oluline teema ning ta on rääkinud vajadusest doktoriõppe valdkonda arendada. 2021. aasta oktoobris tutvustas Liina Kersna Riigikogus doktoriõppe reformi eelnõu. Kersna ütles toona, et muudatused doktoriõppes on hädavajalikud ning doktoriõpe tuleb muuta atraktiivsemaks. Doktoriõppe reformi on ette valmistatud alates 2019. aastast ning üleminek uuele kontseptsioonile toimub järk-järgult kuni 2026. aastani. Loe rohkem SIIN.