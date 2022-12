Urmas Eero Liivi ja TV3 teed on lahku läinud: otsin lumisel väljal edaspidi teistsuguseid urge

Mees lisas, et kuigi eetrisse jõuab ka veel järgmisel aastal mitmeid tema jalajäljega saateid ja suuršõusid, otsib ta lumisel väljal edaspidi teistsuguseid urge.

«TV3 programmiosakonnas toimunud struktuurimuudatuste käigus kaotati loovjuhi ametikoht, kus seni toimetas Urmas Eero Liiv. Kogu programmitiim tegutseb jätkuva hoo ja eduga – erisaadetega lõpule jõudva «Tantsud tähtedega» kõrval on juba eetris uus «Salalaul», tulemas jõulu- ja aastavahetuse saated ning uue aasta alguses saavad vaatajad rõõmustada mitme väga oodatud sarja üle,» sõnab TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Adermann.

Urmas Eero Liivist sai 2021. aasta jaanuaris TV3 Grupi telekanalite loovjuht. TV3 loovjuhi ametisse asunud Liiv on kogenud tele- ja filmitegija ning meediaõppejõud, kes aastatel 2012–2017 oli TV3 programmijuht.

«Urmas Eero Liiv tunneb televaldkonda väga hästi ja meil on rõõm, et peale aktiivset tööd filmimaailmas naaseb ta taas televisiooni, et tuua meie telekanalitesse palju uut ja värsket meelelahutust,» tundis toona heameelt TV3 Grupi tegevjuht Signe Suur.