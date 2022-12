Mis popstaari instakontoga juhtus? Britney Spearsi kaasa kergitas saladusloori

41-aastane popstaar Britney Spears on taas Instagramist kadunud. Sinna tihti krüptilisi ja paljastavaid postitusi teinud Britney on varemgi sotsiaalmeediast eemale astunud, kuid nüüd andis tema abikaasa Sam Asghari olukorra kohta põgusa selgituse, vahendab Unilad.

Sam selgitas enda Instagrami kontol, et rakendus oli Britney jaoks traumeeriv ja naise fännid on liiga kaitsvad. «Sotsiaalmeedia võib olla traumeeriv. Mõnikord on hea teha paus. Tal on oma hääl ja ta on vaba naine. Ma austan tema privaatsust ja kaitsen teda täielikult,» kirjutas ta.

«Tema privaatsust austades ei postita ma temast kogu aeg. Ma küsin tema luba, kui ma seda teen,» täpsustas Sam.

Lisaks tuli jutuks see, et kuigi modellina töötav Sam peab töö pärast üritustel käima, siis ta on väga teadlik sellest, et Britneyle ei pruugi see meeldida. «Olen tema privaatsust alati austanud ja toetanud. Palun ka tema fännidelt sama. Mõnikord võib liigne kaitsmine tekitada stressi ja teha kahju.»

Britney on viimase viie kuu jooksul oma Instagrami konto kinni pannud neljal korral.

Nädala esimeses pooles vahendas Elu24, et aastaid kestnud eestkoste alt pääsenud Britney on juba mõnda aega nautinud vabadust, millest ta väga puudust tundis. Kuid nüüd on osa popstaari eestkoste vastu olnud fänne arvamusel, et vabadus Britneyle ei sobigi.

«Ma olen tõesti mures,» tõdes Britney kauaaegne fänn Lauren Mars. «Vabadus võib olla väga ohtlik neile, kellel ei ole aimugi, kuidas tulla toime elus, mis ei ole kontrollitud. Me oleksime pidanud seda rohkem silmas pidama,» ütles Lauren. «Selle asemel ootasime tema vabadust, ilma et oleksime tagajärgedele mõelnud.»

Lauren on olnud Britney fänn pikalt, kuid nüüd on ta lauljatari nimetanud hulluks. «Ta postitused on häirivad ja väga segased, irratsionaalsed ja hullud. See teeb mu südamele haiget,» tunnistas Lauren. «Kui ta tahab vabadust ka fännidest, siis ta peaks sotsiaalmeediast loobuma. Selline sisu teeb fännidele väga haiget.»