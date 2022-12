Bussis ahistamise ohvriks langenud Tartu neiu: südantsoojendav, et mind olukorda üksi ei jäetud

«Mul käed ja jalad värisesid!»

Samas bussis viibinud Kristella rääkis toimetusele, et olukorda sekkusid teisedki reisijad. «Ärevaks tegi see olukord. Bussis oli inimesi, kes ikka sekkusid ja karjusid, et jätke tüdruk rahule ja visake mees bussist maha. Ma tol hetkel ei saanud hästi arugi, mis toimus.» Kristella sõnul palus bussijuht ahistava käitumisega mehel bussi etteotsa istuda. «Ta korraks läks, aga hiljem tuli tagasi.»

50. eluaastates mees oli bussi sisenedes koha sisse võtnud kõige tagumises reas istunud Liisa kõrval. «Väga ebamugav oli see olukord. Rääkis, et ära mossita ja et ma meenutan talle tema esimest pruuti. Ütles, et ma olen sama särtsakas kui tema tütar noorena,» meenutas 15-aastane neiu. «Küsis, kas mul külm ei ole, ja üritas mu jalga katsuda.»