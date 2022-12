Peagi lapsevanemateks saavad Stefan ja Viktoria: mõned nimevalikud juba keerlevad

«Vici on võetud!» jagas eurolaulik tänavu oktoobris Instagramis, andes teada, et palus elukaaslase Victoria Koitsaare kätt.

Raadio Sky Plus hommikuprogrammis käinud Stefan avaldas, et pulmakuupäev on juba paigas. «26. augustil on plaanis teha,» paljastas ta.

24. detsembril peaks ilmavalgust nägema paari esiklaps.

Vastates saatejuhtide küsimusele, mis soost laps on, jäi muusik kidakeelseks. «Lapse sugu pole me veel avaldanud. Nimi meil juba keerleb, oleme sellele mõelnud. Eks sellega on selline asi, et vaatad lapsele otsa ja siis saad aru, mis päriselt ta nimi on,» nentis ta.

Maris Järva lootis siiski, et laulja kergitab saladuseloori: «Kas vaatasite poiste või tüdrukute nimesid?» Stefan aga märkis, et avaldavad lapse soo siis, kui ta sünnib. «Niimoodi kõik korraga,» selgitas ta.

«Panin karbi sisse väikesed sokikesed ja rasedustesti. Ma olin ise nii õnnelik!» rääkis Victoria mõned kuud tagasi, kuidas lapseootusest Stefanile teatas.

Raamatupidamisettevõttes finantsanalüütikuna töötav Victoria ja muusik Stefan kohtusid 2018. aastal kruiisilaeval.