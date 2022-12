TALLINNA-TARTU MAANTEE ⟩ Autojuht teeoludest: kogu olukord tekitab surmahirmu

«Mul on Waze'i järgi, mis kogu aeg hoiatab, et tee on libe,» räägib Tallinna poole sõitev liikleja, lisades, et kõik autod sõidavad hanereas ja ühtegi möödasõitu pole tema silmad veel näinud.

«Kui pidurdada proovisin, siis auto libiseb edasi, aga gaasipedaali rohkem vajutades läheb auto risti teele,» ütleb juht, kellele tundub justkui võimatu sealt elusana koju jõuda. «See olukord tekitab surmahirmu.»

«Olen jõudnud Imavere juurde... siin tee läigib ja ükski autojuht üle 60 km/h sõita ei julge,» kirjeldab ta olukorda. Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus samal teelõigul 4. detsembril Opelis kaasreisijana viibinud 28-aastane naine. Sündmuskohal olid samuti talvised teeolud, tee oli libe ja lumine.

Lugeja nendib, et hommikul Tartu poole sõites nägi ta lumekoristusautosid, kuid õhtupoolikul ei ole nendest kippu ega kõppu. «Teel on must jää ja soola ka pole,» kirjeldab ta.

«Transpordiameti partnerid tegelevad libedatõrjega ja annavad endast parima, et tagada põhimaanteedel võimalikult kiiresti nõuetele vastavad sõiduolud,» ütleb kommunikatsioonijuht Erki Varma. Siiski palub transpordiamet liiklejatel arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. «Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus kohustuslik.»

Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata http://tarktee.ee.