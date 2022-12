ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Putin ja tema «Noa laev». Millised loomad Putler veeuputuse korral paati võtab?

Arvatavasti loomad vaid kägisesid ja tungisid laeva

Muuhulgas: "Me ei tea, kui hea puusepp Noa oli. Kui aga uskuda laeva mõõtmeid, nagu need piiblis antud on, siis võib öelda, et tänapäeval ehitatakse merelaevu, mis on Noa laevast palju suuremad; viimane oli igal juhul väiksem endisest Talvepaleest Leningradis."