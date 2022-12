Politico valis Sanna Marini aasta unistajaks: ta näitab oma hädades teistele teed

Rahvusvaheline meediaväljaanne Politico nimetas tänavuste unistajate hulka ka Soome peaministri Sanna Marini, kes on Politico «Unistajate» kategooria võitja.

«Peaminister lõpetas viimaks oma riigi justkui köielkõnni, hoides strateegilist vahemaad Venemaa ja NATO vahel, ning otsustas koos Rootsiga ühineda Lääne sõjalise liiduga,» kirjutas Politico. Lisati, et seda tehes on Marin seisnud silmitsi Kremli vastusammude ähvardustega ja juhib tõenäoliselt riigi idapiiri militariseerimist.

Politico kirjutab, et ilmselgelt ei ole Marini roll oma riigi kaitsepositsiooni ümberkorraldamisel see, mis on talle enim tähelepanu toonud. «Endiselt on ta haruldane selles poliitilises klassis, kus on peamiselt isased dinosaurused,» tõdes väljaanne.

«Marin on mõnikord olnud sunnitud avaldama kahetsust käitumise pärast, mis on 30. eluaastates üsna tavaline, kuid kriitikaga on kaasnenud ka naiste (ja meeste) toetus sotsiaalmeedias,» kirjutas Politico, lisades, et mõnes mõttes näitab Marin oma hädades teistele teed.