«Kus on veel midagi nii nõmedat?» IKEA ostukärude süsteem valmistab ostlejatele peavalu

Juurdlesin mõnda aega endamisi, kuid lõpuks oli aeg tegutsema hakata. Ainsa lahendusena suutsin välja mõelda selle, et lähen tagasi kassasse ja ostan paberkotid ning laon taimed kottidesse. Arvasin, et kui peaksin nüüd auto järele minema ja käru ilma valveta jätma, siis jään taimedest ilma sama kiiresti, kui sain nende eest makstud.

IKEA Baltikumi korporatiivteenuste juht Renata Dantė selgitab Elu24-le, et ettevõttele on külastajate ja töötajate ohutus olnud alati esmatähtis. «Seetõttu on meil IKEA poes ka kindlad alad, kus saab ostukärusid kasutada,» räägib Dantė, lisades, et õues on eraldi kauba pealevõtmise ala, kuhu klient saab oma käru jätta, kuni ta parklast auto toob. «Senikaua hoolitsevad kliendi käru eest IKEA töötajad, kes aitavad meeleldi kõiki abivajajaid,» lisab Dantė. «Sama põhimõte kehtib kõigis Balti riikide IKEA poodides.»