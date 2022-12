KINKIMISRÕÕM ⟩ Loomapäästegrupp sai lasteaialastelt helde annetuse

Valner täpsustas Elu24-le, et see on viimastel aastatel hoo sisse saanud projekt, mida tehakse lasteaialaste initsiatiivil. «Nad ise avaldavad soovi, kuigi eks see kõik jääb ju lapsevanemate kanda. Aga kinkimisrõõm on suur rõõm ja lapsed on ju nii siirad,» räägib mees. Ta lisab, et see on väga armas žest, millest on palju abi. «Suur tänu kõikidele lastele ja nende vanematele!»