SOOV NAERATADA ⟩ Hambaravi tagajärjel koomasse langenud Kristi: kui selline nägu otsa vaatab, siis pole seal midagi armastada

Õnneks midagi tõsist Kristi pojaga ei juhtunud, sest ta oli väike: «Ta läks lihtsalt auto alt läbi, õnneks oli kõik korras, ühtegi kriimustust ei olnud. Läks hästi. Ja ongi politsei minu maja juures valves, sest ma ei julge kodus olla.»

Sellise terrori all kannatas Kristi umbes aasta, lootes, et ehk midagi muutub. «Kuid see läks järjest hullemaks. Kõige hullem oli see, kui ma talvel jooksin koos lastega naabri juurde, sest ta ähvardas mind ja lapsi ära tappa. Aga tänu jumalale, et ma sain naabrite juurde sisse.» Pärast seda otsustas Kristi ära kolida. Olgugi et see juhtus aastaid tagasi, teeb see talle siiani haiget.

Vägivaldsest suhtest pääsenuna leidiski Kristi Ralfi, kelle poegadest said justkui naise oma lapsed. «Minu jaoks oli too hetk kaks [last] natuke palju, ma ei osanud arvata, et ma võin kellegi teise last kasvatada,» tunnistab Kristi, kes ei näinud aastaid tagasi ette, et temast saab kunagi kaheksa lapse ema.

«Aga see tuli kuidagi iseenesest. Nad ei ole minu seest välja tulnud, aga nad on ikkagi minu lapsed!» Tänaseks on Kristil bioloogilisi lapsi kokku viis.