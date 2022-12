ELU NOATERAL ⟩ «Südamesoov» täidab kaheksat last kasvatava pereema eluunistuse

Tõeline õnn ja ime

Paar päeva hiljem, kui Kristi koomast välja tuli, ütlesid arstid, et see on tõeline õnn ja ime, et ta räägib ja kõnnib. Päris ilma tagajärgedeta Kristi siiski ei pääsenud. Peale operatsiooni jäid teda kimbutama peavalud ja mäluprobleemid. Ja kuigi Kristi hambad olid endiselt probleemsed, ei suutnud ta enam aastaid hambaarstile minna. Küll aga saab ta aru, et elu ilma hammasteta on samuti ta tervisele ohtlik.