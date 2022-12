Endine kõnekirjutaja: Putinil on plaan «Noa laev», kui ta sõja kaotab

Abbas Galljamov, kes on ka poliitikaanalüütik, ütles, et usaldusväärse allika andmetel on Kreml kevadest saadik välja töötanud plaani, mis lastakse käiku, kui Venemaa saab Ukraina sõjas lüüa. Plaan puudutab nii Putinit kui tema lähiringi inimesi koos peredega, kes kõik põgenevad Venezuelasse või Argentinasse, teatab newsweek.com.