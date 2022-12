UURIMINE LÕPETATI ⟩ Kuuseistanduse süütamises naabrimeest kahtlustanud Soome ärimees: võite ise arvata, kuidas ma sellesse suhtun

«54-aastase mehe selgituste kohaselt nägi ta, et tema kelder põleb, misjärel asus ta tulekahju kustutama ja kui märkas, et tuli on levinud, helistas häirekeskusesse. Selline käitumine ja asjatundja hinnang viitavad, et isegi kui tulekahjuni viis hooletus, ei olnud mehe käitumises kaudset tahtlust tulekahju levimisele, sest ta tegi endast oleneva, et seda takistada,» ütles Pruus.