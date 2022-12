«Vaatasin, et laps sügab kobrast.» Tartu skulptuur pakub peale Riho Sibula lahkumist palju kõneainet

Sotsiaalmeediasse postitati pilt Tartu Vanemuise kontserdimaja ees seisvast skulptuurist «Eesti muusikule». Kuigi skulptuur on seal seisnud aastast 2009, pakub see just praegu, veidi aega pärast Riho Sibula lahkumist, palju kõneainet.

«Armas väike ahvipärdik, aga tegelikult Riho Sibula kuju. Autor välja!» sõnab kuju pilti jaganud režissöör Sandra Jõgeva ühismeedias. «Nagu päkapikk oleks», «Ma vaatasin, et laps sügab kobrast», «Mind see kuju alati ehmatab» – nii kommenteeritakse postituse all.

Üks kommenteerija aga selgitab, et see on Tiiu Kirsipuu skulptuur ning kujutatud pole Riho Sibulat. «Kuju pidi meenutama kitarriga muusikut ja Rihost võeti veidi inspiratsiooni, kuid see pole kunagi olnud mõeldud olema kuju temast.»

Kui tuli kurb uudis, et kitarrist, laulja ja helilooja Riho Sibul on surnud, pandi pronkskuju juurde Vanemuise kontserdimaja kassade ees süüdatud küünlad. Seda kinnitas ka postituse all üks naisterahvas: «Minu jaoks Riho Sibul, küünlad viidi ka sinna.»

Kuju «Eesti muusikule» paigaldamine Vanemuise kontserdimaja ette aastal 2009 (pildil Vello Kümnik ja Ats Kasemaa Ars Monumentaalist). Foto: Sille Annuk / Postimees

Skulptor: see ei ole Riho Sibul

«Tellija tahtis figuuri, mis kujutaks istuvat muusikut, kellel oleks jalgade vahel kitarrikohver, ja et kohvril oleksid kõik muusikapäevade logod,» ütles skulptor 2009. aasta aprilli lõpus. «Selleks, et anda mingit pidet näo tegemisel, pakkusid nad, et kuju võiks meenutada veidi noort Riho Sibulat. Aga ta ei ole kordagi poseerinud modelleerimisel, nii et see ei ole Riho Sibul.»