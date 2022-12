FOTOD ⟩ «Kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool!» Luunja valla elanikul lükati lahti vaid pool koduteed

«Kas Luunja vallas on uus tegija lumelükkamisteenust pakkumas? Et humoorikalt – kui tervet teed majani lahti ei jõua lükata (100 meetrit), siis lükkame pool (50 meetrit),» küsib teehoolduses pettunud Luunja valla elanik ja lisab, et kohe meenub talle nõuanne «Kevadest», kus köstrihärra õpetas, et kui tervet rehkendust ei jõua, siis tee pool.