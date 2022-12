Lauluõpetaja Ithaka Maria õpetab artistidele, mil moel kuulajate hinge ja südamesse jõuda

«Ükski laulja, kes minu juurde õppima tuleb, pole ühegi teisega sarnane. Me treenime koos häält ja disainime koos lauljaga erinevaid laule. Lisaks vaatleme, kuidas tuua laulu sõnumit kuulajani parimal moel. Selle kõige kallal on päris palju töötlemist,» sõnas Ithaka Maria.

Lauluõpetaja lisas, et kui artist hakkab kurva laulu ajal ise laval nutma, siis see emotsioon üldjuhul kuulajani ei jõua. «Pigem on see heal juhul koomiline, nutad ja laulad. Seda me õpimegi klassiruumis: kuidas päriselt kuulaja südamesse ja hinge jõuda,» lisas ta.

Ithaka Maria õpilaste hulka kuulub pea viiskümmend andekat noort. «Õpilasi on palju, kuid silma jäävad need, kellega töö on eriti intensiivne. Tegevlauljate hulka kuuluvad Alika Milova, Nika Marula, Maribel ja Shira. Lisaks on paar sellist lauljat, kes soovivad lähiajal oma artistikarjääriga alustada,» märkis ta.

«Alika osaleb tänavu ka Eesti Laulul. Ta jõuab minu klassiruumi praegu täpselt nii, nagu ta jõuab ja nagu tal on vaja. Võibolla ta tahab isegi rohkem käia. Mina olen alati valmis teda rohkem vastu võtma. Samas pole mul tema pärast mingit muret. Ta tuli minu juurde õppima siis, kui oli vaid 12-aastane. Minu eesmärk on see, et muusik oskaks end aidata ka siis, kui me parasjagu koos ei harjuta,» lausus Ithaka Maria raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».