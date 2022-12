LIIKUMINE KEERUKAS ⟩ Prouale poe parklas appi läinud naine: ikka väga raske oli ratastooli läbi lume lükata

Rannarootsi keskus kuulub Direct Invest Group OÜ-le. Firma juhataja Jekaterina Astanovskaja ütles, et neil on kahju, et poe kliendid sattusid ebamugavasse olukorda. «Meil on koostöö koristusfirmaga, kes lund lükkab. Meil on kokkulepe, et nad ajavad lund selle tee pealt, kus inimesed liiguvad. Viimastel päevadel on maha sadanud aga oodatust rohkem lund. Lähen ise just homme kohapeale vaatama, milline olukord on ja kohe annan probleemist teada haldusjuhile, kes teavitab puhastusfirmat,» ütles Astanovskaja.