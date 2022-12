VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Kuidas ma telemängus «Ma näen su häält» Eesti rahva ees mööda laulsin

Mõte telemängus «Ma näen su häält» osaleda sündis üpriski kiirelt, kuid mida nädal salvestusele lähemale, seda enam kasvas ärevus ja hirm esinemise ees. Suurima tõuke saates enda proovile panemiseks sain ma just teistelt osalejatelt, kellega ma iga nädal intervjuude tarbeks vestlesin ja kokku puutusin. Erinevad karakterid inspireerisid ka mind mugavustsoonist väljuma ja tegema midagi sellist, mida ma poleks osanud uneski ette näha.

Enne saate salvestust tuli esmalt valmis saada koduvideo, mis tehti Zoomi keskkonnas ning kus pidin enda kohta võimalikult palju asju kokku valetama, kuna mina läksin telemängu teesklejana. Kui jõudis kätte video filmimise päev, siis tundsin suurt hirmu, kuid see oli kõik ilmaasjata. Saate meeskond aitas mind igal võimalikul viisil ja andis ideid, kuidas mõjuda kaamera ees lauljana ja võimalikult usutavana. Lõppude lõpuks jõudsin veendumusele, et enda kohta midagi nii suurt kokku valetada on ikka päris raske.