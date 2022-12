KENTSAKAS KLÕPS ⟩ Pesumasin tegi oma viimase lennu rõdult alla. «Tundus parem variant kui treppi ohustada.»

«Tartus Ropkas sõber Märdi korteris on see pilt tehtud,» ütles Marek Elu24-le. «Kahekesi vedasime vana ja raske pesumasina rõdule, sest see oli parim võimalus seda välja toimetada. Lükkasin alla ja miski plaat läks vist pooleks ka all,» ütles Marek. «Tegemist oli vana pesumasinaga, mis oli väga raske. Praeguste uute masinatega ei anna võrreldagi.»

Pildi autoriks on Märt, kes ütleb, et pesumasin sai alla visatud teiselt korruselt. «Kuna niikunii läks pesumasin vanarauda, siis tundus rõdult alla viskamine parem kui treppi ohustada,» ütles Märt. «Pesumasin oli Vjatka 16 ja kaalus 85 kg,» täpsustas ta. Kukkumise tagajärjel läks masin lömmi. Katki läksid ka mõned teed katvad kiviplaadid.

Pesumasin rõdu äärel. Foto: Erakogu

Asjade aknast väljaviskamisest

Asjade aknast välja viskamine võib tekitada küsimuse, kas selline teguviis ikka õige on. Tuleb välja, et mõnel pool maailmas on see suisa tavaks. Näiteks kuulub asjade aknast väljaviskamine itaallaste uusaastakommete juurde. Itaalias arvatakse, et uus aasta peaks algama kõigest vanast vabanemisega. Seetõttu on vana-aasta õhtul kombeks vanad asjad akendest välja visata. Itaallastele meeldib see komme väga ja nad täidavad seda lõunamaalastele omase kirega: aknast lendavad välja vanad triikrauad, toolid ja muu vanakraam. Vabanenud ruumi võtavad enda alla uued asjad.