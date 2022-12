MURE, MIS KARJUB ABI JÄRELE ⟩ 10-aastase poisi koolist ära jooksmine ei tulnud kellelegi üllatusena. Direktor: varem on tagasi tulnud, aga mitte täna...

Kolmapäeval levisid ühismeedias abipalved, et leida kümneaastane poiss, kes oli ilma jopeta koolist ära jooksnud. «Ta on varem ka ära läinud ja siis tagasi tulnud, aga täna ta ei tulnud...» räägib Tallinnas asuva Ristiku kooli direktor, kes tegi kõne politseisse. Direktori sõnul on selle olukorra taga aga palju ulatuslikum mure.