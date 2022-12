Seekordne täiskuu toob kaasa kõvasti impulsiivsust ja auru, kuna feminiinne Kuu jääb ühendusse maskuliinse sõjaplaneedi Marsiga. Loe lähemalt, mida võime oodata ning mida toob see just sinu tähemärgile.

8. detsembri hommikul kell 06.07 algab kuutsüklis täiskuufaas, mis seekord jääb Kaksikute tähemärki ning Kuu satub ühendusse retrograadse Marsiga . Kuu ja Marss koos on iseenesest nagu vesi ja tuli - see on väga impulsiivne ja keevaline kombinatsioon, auru täis.

Täiskuu Kaksikutes viitab, et mingid seisukohad, suhtlemisviisid ja kommunikatsiooniga seotud küsimused jõuavad kulminatsiooni. Suhtlemine võib olla seetõttu rohkem pingestatud. Kaksikud on seotud selle mõistuse osaga, mis korraldab igapäevast infot, loob seoseid ning otsib võimalusi, kuidas jõuda punktist A punkti B. Seetõttu on mõjutatud ka liiklemine ja liiklus ning kergem on sattuda liiklusõnnetustesse - tuleb lihtsalt ettevaatlikum olla ning suure lumetuisu ja libeda korral üldse vähem liigelda.