Tartu väidetav peksujuhtum osutus väljamõeldiseks. Politsei: tegu oli lapse rikkaliku fantaasiaga

Samal päeval sõnas PPA pressiesindaja Ragne Keisk , et politseile ei ole kõnealune vahejuhtum teada. «Veebipolitseinik märkas kõnealusesse gruppi tehtud postitust eile õhtul ise ning ta asus kohe välja selgitama selle autorit. Piirkonnapolitseinikud suhtlevad veel nii koolipere, postituse teinud lapsevanema kui asjaosaliste endiga, et juhtunusse selgust tuua,» nentis Keisk.

Tegu oli lapse rikkaliku fantaasiaga

«Õnneks sel tõepõhja all ei olnud, kedagi linnatänavail ei rünnatud ning perega vesteldes ilmnes, et tegu oli lapse rikkaliku fantaasiaga ning püüdega tähelepanu saada,» nentis Linnard. Viimane tõi välja, et üsna sageli kohtab sotsiaalvõrgustikes postitusi, mis levitavad inimeste turvatunnet lõhestavaid teateid. Hiljem aga selgub, et paljudel sellistel paanikat külvanud juttudel enamasti mingit tõepõhja ei ole.