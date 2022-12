«Armastuse maleva» finaali jõudsid paarid, keda keegi oodata ei osanud, aga kumb väärib võitu?

Finaalsaateks saab valmis ka Koeru lähedal asuva Salu talu saunamaja. Sarja alguses said noored kätte sara, millest võinuks korraliku jaanilõkke teha. Meister Kermo Jürmanni käe all on 12 noort – täpselt niipalju neid saate teisest hooajast läbi käis – vanast sarast renoveerinud üliägeda sauna. Tulevikus pakub see sooja nii talu perenaisele kui kogukonna inimestele, kes talus renoveerimist ja ehitamist õppimas käivad. Kermo ja noored on tõeliseks inspiratsiooniks tuhandetele inimestele, kelle maakodudes ootavad korda tegemist samasuguses olukorras hooned.