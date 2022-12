SÜDAMLIK LUGU ⟩ «Sellest oleks ilmselt saanud kadunud inimese juhtum.» Bussijuht päästis külmetava noormehe elu

«Noor aga uskus kooliõde, et tuleks minna hoopis teise bussiga. Kui ta teise bussiga maaliinide bussijaama jõudis, oli see buss juba lahkunud, millele ma talle pileti olin ostnud,» räägib naine.

«Noormees ei osanud midagi teha ja helistas mulle.» Kasuema rääkis, et juhendas parajasti tantsutreeningut ning tema telefon oli hääletul režiimil. Kellaaja järgi ta teadis, et noormees on juba bussi peal.

Siis sai telefon aga tühjaks. Kasuema ei teadnud kuni bussi saabumiseni, kas bussijuht võttis noormehe bussi peale või mitte. «Võttis! Olin Rakvere bussijaamas vastas väikese tänukingitusega, aga bussijuht ei olnud seda nõus vastu võtma,» räägib ta. «Sain aru, et ta on niivõrd tagasihoidlik inimene ja ei peagi oma tegu kuigi suureks. Aga tema tegu oli väga suur,» on kasuema tänu lõpmata suur. «Kui ta ei oleks ilma rahata poissi bussi peale võtnud, oleks noormees jäänud üksinda talle tundmatusse Tallinnasse,» ütleb kasuema ja lisab, et bussijaamast kooli polnud noormees kunagi liikunud, sest seda marsruuti läbib ta autoga. Seega arvab kasuema, et noormees poleks osanud ka kooli tagasi minna. «Internaat pandi ka nädalavahetuseks kinni.»