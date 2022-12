VANGLAST MATUSEÄRISSE ⟩ Matusebüroo juhi kirev minevik tekitas kohalike seas arutelu. «Kriminaali juurde ma lahkunud lähedast ei vii!»

«Kas see on uus normaalsus, et meie kadunukestega tegelevad kriminaalid?» tõstatati Põltsamaa Facebooki grupis küsimus, juhtides tähelepanu sellele, et uue matusebüroo juhti on korduvalt kriminaalkorras karistatud. Viimane enda patte ei eita, ent leiab, et kõik väärivad uut võimalust.