ÜLE NOATERA PÄÄSEMINE ⟩ Mööblipoest voodi tellinud naisterahvas: üllatav, et ettevõte tühja õhku müüb

Eelmisel kuul kirjutasime sellest, et ühismeediast võib leida paljude pettunud inimeste tagasisidet, mille järgi mööblipood comfy.ee on oma kliente tüssanud ja nende usaldust kuritarvitanud. «Keda on tarneajaga lollitatud ja kes on üldse oma rahast ilma jäänud,» räägib murelik lugeja Merle (nimi muudetud, toimetusele teada) Elu24 toimetusele mööblipoe klientidest. Vahetult enne mainitud artikli ilmumist oli ka tema veebipoes tellimuse teinud. «Peale seda hakkasin asja uurima ning võtsin ühendust tootjaga otse,» räägib ta ja ütleb, et selle peale sai ta šokeeriva vastuse.