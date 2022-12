Marek Sadam: ma ei käsita teisi artiste konkurentidena, igaühel on oma muusika

«Ma ei käsita teisi artiste oma konkurentidena. Igaühel on oma muusika, nii ka minul. Olen üldiselt heades suhetes kõigiga, kes minuga sarnases valdkonnas töötavad,» rääkis Marek Sadam, kes alustab peagi taas jõulutuuriga ja esineb selle jooksul Tartu, Tallinna, Viljandi ja Türi publikule.

Kollektiiv Sadamasild avaldas hiljuti loo pealkirjaga «Ma armastan Sind üle jõulude». «Urmas Lattikas tegi tekstile viisi. Sõnad sündisid, mõeldes jõuludele ja inimestele, keda me enam ei näe. Igatsusest kantuna see laul sai loodud. Isiklikus plaanis mõtlesin ka oma lapse peale... kui mind enam ühel päeval pole, siis laul jääb ikkagi alles. See on talle mõeldud laul. Kuulake seda laulu, igaüks saab mõelda oma loo siia juurde,» märkis Sadam.

«Ma ise olen selle uue loo üle väga õnnelik. Sadamasild on ansamblina teinud sellega väga head tööd, bänd on väga heas toonuses. Tore on ka see, et Urmas Lattikas on loonud suurepärase viisi – ta on hingelt nii noor ja ühtlasi meie bändi värskeim liige,» märkis Sadam.

Sadam on jõulutuure korraldanud juba mitu aastat, igal kontserttuuril on ta võtnud eesmärgiks üllatada nii end kui publikut. «Mul on nii vedanud enda kuulajatega... nemad kutsuvadki mind. Mul on vedanud nende inimestega, kes mu ümber on, ja ka nendega, kes mind kuulata tahavad. Nad on teistmoodi ja huvitavad inimesed,» lisas Marek Sadam raadio Elmar hommikuprogrammis.