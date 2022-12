ETTEVAATUST JÕULUKINKIDEGA! ⟩ «Hävitame kauba ja saaja jääb sellest ilma!» Bränditoodete võltsingud lähevad tollis utiliseerimisele

Maksu- ja tolliamet (MTA) eksponeeris saates esemeid, mida inimesed on omale välismaalt tellinud. Nende seas erinevate brändide, Louis Vuittoni, Diori, Nike jne tooted, mis on aga võltsingud.

Kui tolliametnik märkab, et saabunud pakis võib olla võltsitud bränditoode, võtavad nad ise kaubamärgi omanikuga ühendust ning lasevad tuvastada toote ehtsuse.

«Juhul kui kaup on võltsing, ja kaubamärgi omanik on andnud meile sellest teada, siis see kaup hävitatakse ja kauba saaja jääb ilma kaubast ning võib jääda ilma ka rahast," seletas Ülle Viisak.

Viisaki sõnul on neid, kes teadlikult tellivad võltsitud tooteid, et neid siis edasi müüa. Tihtipeale on aga alaealised need, kes pika ninaga jäävad. «Alaealistega võib juhtuda ka nii, et nad arvavad, et tellivad kaubamärgiga toote, kuid nii see ei ole.» Kõik hävitatud saadetised lähevad aga taaskasutusse.

MTA narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa lisas, et viimasel ajal tellitakse posti teel ka palju psühhotroopseid aineid. «Posti teel ei tohi saata narkootilisi ega psühhotroopseid aineid,» täpsustas ta.

Just erinevad ravimid, näiteks Xanax, on Koppelmaa sõnul kõige suuremaks peavaluks. «Mõni häbeneb haigust, mõni mõtleb, et on lihtsam posti teel tellida. Võib-olla ei piisa sellest doosist, mis perearst on välja kirjutanud. Me teame, et kõik psühhotroopsed ained tekitavad ka sõltuvust. Süües kasvab isu.»

Aina enam tellitakse ka erguteid, sest majandussurutis sunnib inimesi töötama mitmel töökohal. «Kuidagi on vaja ju ärkvel püsida ja koormusele vastu pidada,» kommenteeris Koppelmaa.