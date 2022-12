Riho Sibula tütar: neiu, kellest avalikkus midagi ei teadnud

23-aastane Iiris Peil on Riho Sibula ainus järeltulija, kellele on laskunud suur vastutus edasi kanda isa pärandit. «Plaanin tema loomingu digiplatvormidele panna,» sõnab Peil, kellele pole isa lahkumine senini väga kohale jõudnud. «Mul ei ole sellist tunnet, et teda ei ole seal kuskil ootamas, et ma ei saa talle helistada.»