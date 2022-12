Nightwishi Aasia turnee lükatakse solisti kiiritusravi tõttu edasi

Novembris teatas Nightwish’i solist Floor Jansen sotsiaalmeedias, et tema vähi operatsioon õnnestus. «Hea uudis! Mul ei ole enam vähki. Operatsiooniga suudeti eemaldada kõik vähi siirded ning see pole mujale edasi levinud. Veebruaris algab veel kiiritusravi, et vähk kindlasti tagasi ei tuleks,»sõnas lauljatar toona.