OOTAMATU ⟩ «Igal asjal on oma aeg ja piirid.» Kristina Pärtelpoeg lahkus raadio MyHits hommikuprogrammist

Raadiosaatejuhina alustas Kristina Pärtelpoeg MyHitsi hommikuprogrammis 2021. aasta augustis. «Olen alati tahtnud raadios töötada, see on üks minu suuri unistusi olnud väiksest saadik. Olen alati olnud suur raadiokuulaja ja -fänn,» rääkis ta möödunud aasta suvel.

Toona liitus Kristina hommikuprogrammi duo Indrek Vaheoja ja Jüri Pootsmanniga. Sel septembril lahkus hommikuprogrammist Jüri, kelle asemel ühines MyHitsi raadioga Roomet Poom.

Nüüd on toimunud taas suur muutus ning raadiost lahkus ka Kristina. «Täna, 6. detsembril oli minu viimane päev MyHitsi raadios,» teatas sisulooja oma Instagrami kontol.

Umbes kella kahe ajal päeval tõdes Kristina ühismeedias: «Teate, ma ei oska seda Instagrami-lugu kuidagi alustada. Ma naeran ainult sellepärast, et mul on hästi ebamugav olla, sest mulle ei meeldi rääkida asjadest, mulle ei meeldi, aga ma tahan teile rääkida.»

«Küllap mõned teist on kurvad, võib-olla mõnele meeldib, mõnda ei huvita üldse. Igatahes, ahh, ma ei tea, ühesõnaga, täna, 6. detsembril 2022 oli minu viimane päev MyHitsis.»

Kristina ütles kohe, et mingit kõmu tema lahkumise taga ei ole. «Gossip'it ei ole, lihtsalt ma ütlen kõigile, et igal asjal on oma aeg ja piirid ja koht ja ma tunnen, et minu aeg MyHitsis sai täis ja kui üks uks sulgeb, siis teine avaneb.»

Ta lisas: «Ma ise tunnen, et lihtsalt nii pidi minema ja see on täiesti okei. Olen väga-väga tänulik, elu lõpuni tänulik neile inimestele, kes mind MyHitsi võtsid, ja Indrekule, kes mind välja koolitas.»