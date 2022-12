«Prügila, mis konkreetselt lämmatab inimesi...»

«Kolisime siia puhtalt sellepärast, et Maardus on uskumatult normaalse hinnaga kinnisvara. Oleks me sellest haisust varem teadnud, poleks me ilmselt siia tulnudki...» nendib noor pereema. Pealinna külje all Maardus elavad inimesed tõelise haisupommi sees ja seda juba pikemat aega.