KORDUVALT KARISTATUD ⟩ Facebookis tegutsenud saripettur peab aega veetma trellide taga. «Ta esines väga veenvalt!»

Üks paljudest petta saanud isikutest on Anastasya, kes leidis tänavu juunikuus Facebooki grupist hea hinnaga kleidi. «Kirjutas, et kleit on kohe olemas. Summa oli ka naeruväärne... läksingi õnge,» tunnistab ta täna. Kleidi eest käis tallinnlanna välja 34 eurot. Lisaks 3 eurot postikulu. Kleiti ei ole ta aga tänase päevani saanud. «Ta lihtsalt kadus ära. Ta esines ikka väga veenvalt. Tundub, et juba pikalt sellist skeemi kasutanud.»