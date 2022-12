GALERII ⟩ Võimas laulusõu «Valge gospel» pani publiku Vanemuise kontserdimajas kaasa tantsima

«Ma tean ju küll, mis kontsert see on, aga kas ma ühe enda loo gospeli võtmes ka tohin esitada?» küsis kava koostamisel Karl-Erik Taukar, kes on «Valge gospeli» solistide reas esimest korda. Ta sai selleks loa ja lahendas asja nii, et valis oma lugudest neli ägedamat välja ja sättis ühte pöörasesse numbrisse kokku palad «Tähti täis on öö», «Ooken», «Ei» ja «Lähedal».