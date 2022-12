Beatrice sulges enda Tallinna lokaali ja kolis pealinnast ära: need 14 aastat olid väga meeldejäävad

Beatrice annab postituses teada, et tänaseks on Mull kolinud Lõuna-Eestisse. «Hetkel veel virtuaalne, kuid alati valmis tulema teie juurde või korraldama toredaid bubble-sündmuseid (mullisündmuseid – toimetus) meie koostööpartnerite juures.»

Juuli lõpus kirjutasime, et viis korda abielus olnud ärinaise süda on taas võetud. Portaalile Naine rääkis Beatrice, et tema elukaaslane Lauri ei ole üldse avaliku elu tegelane ega armasta tähelepanu. «Teda pole kusagil, ta pole midagi endast jaganud. Mees kuldsete kätega,» ütles Beatrice. Kaks kuud pärast tutvumist registreeriti abielu. «Kui tunne on õige, siis mida veel oodata!»