PERSOON ⟩ Häälesaates osalenud Anna töötas Austrias elades Greenpeace'is ja viljeles rokkmuusikat: esinesime suisa naistevanglas

«Olin kümneaastane, kui kolisime Viini. See oli selline esialgne plaan, mu ema sai doktorantuuri stipendiumi ja otsustasime pooleks aastaks minna. Siis see natuke venis,» naerab ta. «Ema tuli tagasi 2012. aastal, kui mina ja vend olime enam-vähem iseseisvad. Ta tundis ikka, et kodumaa tõmbab tagasi. Siis olin mina see, kes ültes, et ei tule kunagi tagasi – olin ju terve elu põhimõtteliselt seal elanud, töö ja sõbrad olid kõik seal,» ütleb Anna, kes esines möödunud pühapäeval saates «Ma näen su häält» televaatajate ees Maailmaparandajana.