Suri kahekordne Emmy võitja Kirstie Alley

Alley surmast andsid teada tema lapsed. «Kõikidele meie sõpradele, lähedal ja kaugel. Kurvastusega teatame, et meie võrratu, metsik ja armastav ema on pärast vähivõitlust lahkunud,» avaldati ametlikus teadaandes. Seal täpsustati, et Alley sai vähidiagnoosi üsna hiljuti.