BLOGI ⟩ «Armastuse malevas» läks meeste vahel sõneluseks ning finaalis on kaks verivärsket paari

Õhus olevaid pingeid oli tunda kogu saate vältel ning meeste vahel läks lausa sõneluseks. Õnneks lööminguni asi ei jõudnud. Xavier käis kohisevas metsas puude käest nõu küsimas, kas ta tegi õige valiku, jättes Mariti maha. Puud ütlesid, et Iiris on see õige ja just Iirisega ta finaali lähebki.

Kohe peale paaride vahetust langes Maarja-Liis sekunditega Siimu embusesse, kuigi enne veel musitas just Gabrieliga. Siim tunnistas, et Maarja-Liisil oli rohkem julgust ning ta on ülimalt õnnelik, et nad nüüd paar on. Kindlal sammul astuvad ka nemad käsikäes finaali poole.