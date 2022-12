«Olukord on üsna halb!» Unerohtude kuritarvitamine on tõusvas trendis

Nii käsimüügis müüdavad kui ka arsti välja kirjutatud unerohud mõjutavad kesknärvisüsteemi samade mehhanismide kaudu, kuid toime avaldumise aeg ja kestus on ravimiti erinev. Kuna unerohi on retseptita kättesaadav, võib võhikule jääda mulje, justkui see oleks kahjutum ravim. Nii see aga ei ole.