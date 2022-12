ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: ühe prantsuse Macroni soov Putini tuhvlitalda limpsida

Siin on Macron aga nii kahepalgeline, et vastik vaadata: see, mis tema arvates Prantsusmaa puhul kõne allagi ei tule (no näiteks Normandia Venemaale anda, miks mitte), siis Ukraina puhul võib peksta segast nagu torust tuleb, soovitada riigil oma aladest loobuda ning kuulekalt Venemaaga kokku leppida.