Kas teadsid, et kanal on osi, mida süüa ei tasuks?

Kanaliha on väga populaarne toiduaine juba seetõttu, et on odavam kui sea- või veiseliha. Seda armastavad nii tervislike eluviiside harrastajad kui ka kiirtoidusõbrad, mistõttu on see pea igas peres kindlasti toidulaual. Glavred selgitas välja, milline osa kanast on kõige kasulikum ning millisest osast tuleks kauge kaarega mööda käia.

Kanaliha sisaldab palju vitamiine ja mineraalaineid. Seda eelistatakse kaalu langetamisel just seetõttu, et sajas grammis kanalihas on vaid 110 kilokalorit. Valget liha, ehk rinnatükki, peetakse kana kõige kasulikumaks osaks. Selles on kõige vähem kolesterooli ja rasva ning seda tarbivadki eelkõige kaalujälgijad.

Milline osa kanast on kõige ebatervislikum?

Kana kõige ebatervislikumaks osaks peetakse nahka, sest see ei sisalda vitamiine, vaid palju rasva ja kolesterooli, mis kaalu pigem juurde annab. Teiseks, võib kananahk sisaldada kloorijääke, mida kasutatakse aeguma hakkavate kanatükkide puhastamiseks, et neid veidikene kauem lettidel hoida. Just seetõttu on kõige targem tarbida mis tahes kana osa alles pärast naha eemaldamist.

Sama kehtib ka kanatiibade kohta, sest koosnevad pigem vaid nahast. Kanatiibasi valmistatakse eelkõige rohke õli sees erinevate vürtsidega, mis kehas kiirendavad vananemisprotsessi.

Kanas on ka mürgiseid osi

Kana kõige ohtlikumaks osaks peetakse erinevaid siseorganeid, sest neis võib olla parasiite. Eriti ohtlikuks peetakse kanade kopse, kuna neis võib olla listeeriat, mida on ka kuumtöötlemisega äärmiselt raske või pea võimatu tappa.

Samuti võib erinevaid kahjulikke baktereid sisaldada ka saba.

Kuidas kana õigesti küpsetada?

Liha kahjulikest ainetest puhastamiseks, tuleb see korralikult kuumtöödelda. Ideaalis võiks kanaliha keeta lausa kaks korda, vahetades vahepeal vett.