MIS TOIMUB? ⟩ «Elisa on sellest teadlik ja pole midagi teinud.» Eestlasi on aastaid kimbutanud kahtlased lisaread mobiiliarvetel

Kui Raul paar päeva tagasi oma mobiiliarvelt «mängude ja meelelahutuse» eest 15-eurose lisarea avastas, ei osanud ta arvatagi, et ta on üks kümnetest inimestest, kes on sama probleemi üle pead murdnud. «Elisa, mis toimub? Mul on täpselt sama probleem,» kirjutas seitse nädalat tagasi Raigo ning tundub, et segaduses inimesi on aastate jooksul kogunenud kümneid.