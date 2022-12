FOTOD JA PARDAKAAMERA VIDEO ⟩ Imavere lähedal üle katuse rullunud väikebussi juht: hukkunu oleks võinud vabalt ka mina olla

«Järsku viskas tagaosa ette ja auto läks külglibisemisesse. Teha polnud enam midagi. Jõudsin vaid mõelda, et õnneks on turvavöö peal. Maandusin kraavis ja käisin kaks korda üle katuse,» räägib pühapäeval Tallinna-Tartu maanteel õnnetusse sattunud väikebussi juht, kuidas ta teekraavi maandus.

«Seest ma ei jaksanud ust ise lahti lükata, helistasin häirekeskusesse ja ütlesin, et olen autos kinni. Õnneks jäid möödujad kohe seisma, uks tõmmati lahti ning sain autost välja,» kirjeldab ta enda päästmist. «Üks meesterahvas andis mulle teki ja üks naine lubas mul kuni abi saabumiseni tema autos soojas olla,» lisab ta, et on abi eest väga tänulik.