VÄHEM ON ROHKEM ⟩ Taluperenaine Heidi Hanso: oma kasvatatud loom toidulaual on karm, kuid õiglane

Praegu ongi aeg, kus suvine juurdekasv vajab revideerimist ja realiseerimist. «See on nii raske ja nii ilus samaaegselt. Minu jaoks on see kindlasti olnud tohutu teekond võtta elu,» tõdeb taluperenaine. «Aastaid ei suutnud ma seda ise teha ega soovigi «eputada», et saan vajadusel ise hakkama. Aga saan. Pigem on see leppimine ja tunnistamine, et näiteks vigastatud linnu saatmine uuele ringile, aga ka teadvustamine, et oma hooles ja armastuses ja austuses ja ressurssides kasvatatud liha toetab mu peret kordades rohkem kui poeletilt ostetud anonüümne käntsakas. Nii on lihtsalt õige. Õigem. Õiglane,» ütleb Hanso.