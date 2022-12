SÜDANTSOOJENDAV ⟩ Vaata, milline üllatus ootas Jüri Ratast kodus pärast tantsusaate finaali

«Täpselt nädal aega tagasi, pärast tantsusaate finaali, ootas mind kodus väga armas üllatus!» jagas poliitiik Jüri Ratas ühismeedias.

Postitatud fotolt on näha, et koju jõudes rõõmustasid tantsutähte õhupallid ja kiri «Oled meie armsaim täht».

«Nii armas üllatus pere poolt!» nentisid mitmed kommentaariumis.

Saates «Tantsud tähtedega» end teisele kohale tantsinud Ratas tunnistas Elu24-le antud intervjuus, et saate tõttu on ta pidanud loobuma perega koos veedetud ajast. «See on pere aeg, millest me oleme need kolm kuud loobunud, aga küll me selle tagasi teeme.»

Pärast tantsusaate finaali lahvatas aga tuline arutelu, kui peaminister Kaja Kallaselt uuriti Vikerraadios, mida ta arvab Jüri Ratase osalemisest saates ning kas ta talle oma toetushääle andis. Kallas vastas: «Mul oli lõpus nii kahju Ratase naisest, et mõtlen, kui iga päev pühendatakse luuletusi teisele naisele ja tantsitakse koos, siis mulle tundus, et see piin võiks lõppeda.»