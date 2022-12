BLOGI ⟩ «Vaata, Grete, et sa ise nüüd midagi pekki ei keera!» Häälesaate hooajale pani punkti flirdielemendiga lõpuduett

Teesklejaid lauljate seast asusid elimineerima ema ja tütre tandem Tallinnast. Juuksurite koolitamisega leiba teeniv ema Kadri rääkis, et telemäng on äärmiselt põnev ning pakkunud pinget ja kaasaelamise rõõmu terve aasta jooksul. Selgub, et seekordne arvajapaar auhinnaraha jahtima ei tulnud. «Võiduraha oleks ainult boonuseks,» ütles Kadri. Tütar Alexandra lisas, et saatesse kandideerimiseks andis indu pühapäevase telesõu ühisvaatamine.