FOTO JA VIDEO ⟩ «Vaatepilt on õõvastav.» Tallinna-Tartu maantee teeolud on kohutavad

Täna enne keskpäeva juhtus mitu avariid Tallinna-Tartu maanteel Imavere kandis. Üks oli sedavõrd ränk, et seal hukkus inimene. Esialgse info kohaselt on avariikohtades kraavis mitmeid sõiduautosid.

Tallinna poole sõitev Elu24 lugeja kirjutab meile, et vaatepilt on hirmus ja kohutav. «Vaatepilt on õõvastav… kraavis on autod katusel ilma, et seal oleks isegi politseid ligi,» kirjeldab lugeja. «Seest käis judin läbi, kui neid autosid seal kraavis nägin.»